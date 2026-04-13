Perles à repasser, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Perles à repasser Mercredi 20 mai, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Sur réservation à partir du 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:30:00+02:00

10 jours sans écrans de loisirs. Télévisions, jeux vidéos, consoles, tablettes et smartphones, des milliers d’enfants et d’adolescents vont décider de se déconnecter des écrans de loisirs pour les remplacer par des activités de découverte et de rencontre.

Participe au défi sans écran et viens réaliser des personnages de la culture Geek (ou tout droit sortis de ton imagination) en perles à repasser !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Dans le cadre du Défi sans écran

@Ville de Saint-Médard-en-Jalles