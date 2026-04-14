Permanence borne à déchets alimentaires, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Permanence borne à déchets alimentaires Samedi 25 avril, 09h00 Parc de l’Ermitage Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00

Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous !

Vous souhaitez vous lancer dans le tri de vos déchets alimentaires mais vous n’avez pas encore votre kit ?

Rendez-vous lors de nos permanences pour découvrir comment utiliser les bornes à déchets alimentaires près de chez vous et surtout récupérer votre kit de démarrage gratuit (bioseau, guide pratique et sacs kraft).

Ce sera aussi l’occasion de poser toutes vos questions sur le tri de vos déchets et de bénéficier de conseils et d’accompagnement dans ce nouveau geste simple et utile pour l’environnement.

Passez nous voir : on vous explique tout et on vous équipe pour démarrer facilement !

Parc de l’Ermitage 18 Rue Jean Martial, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires »}]

Vous habitez en ville et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Votre borne à déchets alimentaires n’attend plus que vous ! Récupérez votre kit de démarrage gratuit et lancez-vous ! déchets alimentaires tri des déchets

JB Mengès – Bordeaux Métropole