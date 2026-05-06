Permanence Découvrez le parcours d’accompagnement ADD ON Roubaix
Permanence Découvrez le parcours d’accompagnement ADD ON Roubaix mercredi 6 mai 2026.
Roubaix
Permanence Découvrez le parcours d’accompagnement ADD ON
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20 2026-05-27
ADD ON est un parcours d’insertion permettant à toute personne de plus de 18 ans de réaliser des projets culturels et artistiques collaboratifs au sein de la Condition Publique.
Chaque parcours est individualisé et adapté en fonction des aspirations et des besoins de chacun·e·s. Les participant·e·s peuvent ainsi bénéficier d’un soutien court, moyen ou long-terme vers la réalisation de leurs projets futurs qu’ils soient personnels et/ou professionnels.
ADD ON est un parcours d’insertion permettant à toute personne de plus de 18 ans de réaliser des projets culturels et artistiques collaboratifs au sein de la Condition Publique.
Chaque parcours est individualisé et adapté en fonction des aspirations et des besoins de chacun·e·s. Les participant·e·s peuvent ainsi bénéficier d’un soutien court, moyen ou long-terme vers la réalisation de leurs projets futurs qu’ils soient personnels et/ou professionnels. .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ADD ON is an integration program enabling anyone over 18 to carry out collaborative cultural and artistic projects at La Condition Publique.
Each project is tailored to the aspirations and needs of each individual. Participants can benefit from short-, medium- or long-term support in realizing their future personal and/or professional projects.
L’événement Permanence Découvrez le parcours d’accompagnement ADD ON Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies Roubaix 11 mai 2026
- Journée Portes-Ouvertes chez ReCycle-moi !, Atelier RECYCLE MOI, Roubaix 13 mai 2026
- Soirée Bedroom Research Roubaix 13 mai 2026
- Braderie & vide-grenier Rue du Pile Roubaix 14 mai 2026
- Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 15 mai 2026