Roubaix

Permanence Découvrez le parcours d’accompagnement ADD ON

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20 2026-05-27

ADD ON est un parcours d’insertion permettant à toute personne de plus de 18 ans de réaliser des projets culturels et artistiques collaboratifs au sein de la Condition Publique.

Chaque parcours est individualisé et adapté en fonction des aspirations et des besoins de chacun·e·s. Les participant·e·s peuvent ainsi bénéficier d’un soutien court, moyen ou long-terme vers la réalisation de leurs projets futurs qu’ils soient personnels et/ou professionnels.

ADD ON est un parcours d’insertion permettant à toute personne de plus de 18 ans de réaliser des projets culturels et artistiques collaboratifs au sein de la Condition Publique.

Chaque parcours est individualisé et adapté en fonction des aspirations et des besoins de chacun·e·s. Les participant·e·s peuvent ainsi bénéficier d’un soutien court, moyen ou long-terme vers la réalisation de leurs projets futurs qu’ils soient personnels et/ou professionnels. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ADD ON is an integration program enabling anyone over 18 to carry out collaborative cultural and artistic projects at La Condition Publique.

Each project is tailored to the aspirations and needs of each individual. Participants can benefit from short-, medium- or long-term support in realizing their future personal and/or professional projects.

L’événement Permanence Découvrez le parcours d’accompagnement ADD ON Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme