Permanence du Rémouleur Foire de Villebois-Lavalette

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-05-01

Artisan ambulant qui propose l’affûtage et aiguisage de couteaux et ciseaux tous types.

Présence sur la foire afin de permettre aux particuliers ou professionnels l’aiguisage des couteaux avec belle finition pour le tranchant.

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Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 23 96 65 f.ardouin16@orange.fr

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English :

Itinerant craftsman offering sharpening of all types of knives and scissors.

Present at the fair to enable private and professional customers to sharpen their knives to a fine edge.

L’événement Permanence du Rémouleur Foire de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sud Charente