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PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte

PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte

PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle Marcel Roux

Ville : 48370 Saint-Germain-de-Calberte

Département : Lozère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 10 10 Adulte

Saint-Germain-de-Calberte

PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC

Salle Marcel Roux Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Permanence écrivain public à la salle Marcel Roux: aide à l’écriture de toutes sortes de documents avec Eugénie. Inscription requise
Permanence écrivain public à la salle Marcel Roux: aide à l’écriture de toutes sortes de documents avec Eugénie. Inscription au 07 62 65 91 95. Gratuit avec l’adhésion au foyer (10 €)   .

Salle Marcel Roux Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 7 62 65 91 95 

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English :

Writer’s office at Salle Marcel Roux: help with writing all kinds of documents with Eugénie. Registration required

L’événement PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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