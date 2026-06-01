PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte
PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte samedi 27 juin 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC
Salle Marcel Roux Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Permanence écrivain public à la salle Marcel Roux: aide à l’écriture de toutes sortes de documents avec Eugénie. Inscription requise
Permanence écrivain public à la salle Marcel Roux: aide à l’écriture de toutes sortes de documents avec Eugénie. Inscription au 07 62 65 91 95. Gratuit avec l’adhésion au foyer (10 €) .
Salle Marcel Roux Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 7 62 65 91 95
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English :
Writer’s office at Salle Marcel Roux: help with writing all kinds of documents with Eugénie. Registration required
L’événement PERMANENCE ÉCRIVAIN PUBLIC Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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