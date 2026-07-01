Informations pratiques

Jussey

Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA

Communauté de communes des hauts du Val de Saône Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

L’Espace Conseil France Rénov’ Adera70 tiendra une permanence sur la Communauté de Communes à Jussey le vendredi 10 juillet au matin.

Que vous souhaitiez améliorer le confort de votre logement, réduire vos consommations d’énergie ou obtenir des informations sur les aides financières disponibles, profitez d’un accompagnement gratuit, neutre et personnalisé.

Rendez-vous sur inscription aux créneaux de 9h, 10h ou 11h. .

Communauté de communes des hauts du Val de Saône Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 france-renov@adera.asso.fr

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English : Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA

L’événement Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA Jussey a été mis à jour le 2026-06-30 par JUSSEY TOURISME