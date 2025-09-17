Permanence juridique avec l’association Droits d’urgence Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

De nombreux domaines sont couverts à l’exception du droit du travail. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès des bibliothécaires sur la période du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026.

Vous avez une question concernant vos droits ? Une spécialiste est disponible pour y répondre sur rendez-vous les mercredis de 10h à 12h.

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscription à effectuer auprès des bibliothécaires en précisant la question ou le sujet à aborder.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00

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Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

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