Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Permanence juridique avec l’association Droits d’urgence Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Permanence juridique avec l’association Droits d’urgence Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Permanence juridique avec l’association Droits d’urgence Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 17 septembre 2025.

Lieu : Bibliothèque Jacqueline de Romilly

Adresse : 16 avenue de la Porte Montmartre

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 septembre 2025

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>Inscription à effectuer auprès des bibliothécaires en précisant la question ou le sujet à aborder.</p>

De nombreux domaines sont couverts à l’exception du droit du travail. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès des bibliothécaires sur la période du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026.

Vous avez une question concernant vos droits ? Une spécialiste est disponible pour y répondre sur rendez-vous les mercredis de 10h à 12h.
Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
gratuit

Inscription à effectuer auprès des bibliothécaires en précisant la question ou le sujet à aborder.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-17T10:00:00+02:00_2025-09-17T12:00:00+02:00;2025-09-24T10:00:00+02:00_2025-09-24T12:00:00+02:00;2025-10-01T10:00:00+02:00_2025-10-01T12:00:00+02:00;2025-10-08T10:00:00+02:00_2025-10-08T12:00:00+02:00;2025-10-15T10:00:00+02:00_2025-10-15T12:00:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T12:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T12:00:00+02:00;2025-11-05T10:00:00+02:00_2025-11-05T12:00:00+02:00;2025-11-12T10:00:00+02:00_2025-11-12T12:00:00+02:00;2025-11-19T10:00:00+02:00_2025-11-19T12:00:00+02:00;2025-11-26T10:00:00+02:00_2025-11-26T12:00:00+02:00;2025-12-03T10:00:00+02:00_2025-12-03T12:00:00+02:00;2025-12-10T10:00:00+02:00_2025-12-10T12:00:00+02:00;2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T12:00:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T12:00:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T12:00:00+02:00;2026-01-07T10:00:00+02:00_2026-01-07T12:00:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T12:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T12:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T12:00:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T12:00:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T12:00:00+02:00;2026-02-18T10:00:00+02:00_2026-02-18T12:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T12:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T12:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T12:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T12:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T12:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T12:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T12:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T12:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T12:00:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T12:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)