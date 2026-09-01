Permanence Numérique à La Roche-Posay place de la République La Roche-Posay La Roche-Posay
mardi 15 septembre 2026 · place de la République La Roche-Posay · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Permanence Numérique à La Roche-Posay
place de la République La Roche-Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 09:00:00
fin : 2026-11-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-29 2026-10-27 2026-11-10 2026-11-24 2026-12-08 2026-12-22
Une à deux fois par mois, le mardi, l’une des conseillères numériques de Grand Châtellerault, vous aident sur rendez-vous à prendre en main vos outils numériques, à comprendre leur fonctionnement afin que vous puissiez être à l’aise dans votre vie numérique quotidienne. .
place de la République La Roche-Posay 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 33 77
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English : Permanence Numérique à La Roche-Posay
L’événement Permanence Numérique à La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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