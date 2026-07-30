Informations pratiques

La Roche-Posay

Conférence

ILOT DE LA MAIRIE La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

La bibliothèque Louis Robcis vous propose une conférence de l’Association Culture et Patrimoine Coussay-les-Bois dans les années 1950 à travers les archives communales et les souvenirs des habitants .

À partir des archives communales et des témoignages des habitants, cet ouvrage retrace la vie de Coussay-les-Bois dans les années 1950. Il met en lumière les transformations du village, les enjeux de la modernisation et l’engagement des élus locaux durant la IVe République.

Écrit pour soutenir la restauration de l’église Notre-Dame de Coussay-les-Bois, ce livre constitue à la fois un témoignage de l’histoire locale et une contribution à la sauvegarde du patrimoine.

Cette conférence sera l’occasion de découvrir cette période marquante de l’histoire de la commune. .

ILOT DE LA MAIRIE La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 10 79

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English : Conférence

L’événement Conférence La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne