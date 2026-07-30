Conférence La Roche-Posay
samedi 12 septembre 2026 · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Conférence
ILOT DE LA MAIRIE La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La bibliothèque Louis Robcis vous propose une conférence de l’Association Culture et Patrimoine Coussay-les-Bois dans les années 1950 à travers les archives communales et les souvenirs des habitants .
À partir des archives communales et des témoignages des habitants, cet ouvrage retrace la vie de Coussay-les-Bois dans les années 1950. Il met en lumière les transformations du village, les enjeux de la modernisation et l’engagement des élus locaux durant la IVe République.
Écrit pour soutenir la restauration de l’église Notre-Dame de Coussay-les-Bois, ce livre constitue à la fois un témoignage de l’histoire locale et une contribution à la sauvegarde du patrimoine.
Cette conférence sera l’occasion de découvrir cette période marquante de l’histoire de la commune. .
ILOT DE LA MAIRIE La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 10 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence
L’événement Conférence La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Visite commentée Donjon Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay 30 juillet 2026
- Marchés de Pays Soirée arts de rue La Roche-Posay 30 juillet 2026
- Anacrouse Rue Duguesclin La Roche-Posay 31 juillet 2026
- Les Anacrouses Concert-lecture Salle Acropolya La Roche-Posay 31 juillet 2026
- Anacrouse Rue Duguesclin La Roche-Posay 31 juillet 2026