Anacrouse Rue Duguesclin La Roche-Posay

La Roche-Posay

Anacrouse

Rue Duguesclin Donjon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:30:00

fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-31

En première partie de l’Opéra Carmen, La compagnie interpretera l’Acte 3 de Carmen, dans la cour du Donjon. .

Rue Duguesclin Donjon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-larocheposay.com

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English : Anacrouse

L’événement Anacrouse La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne