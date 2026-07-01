Immersion à la source de la marque La Roche-Posay – Le Centre Thermal, centre de réadaptation de la peau, Centre thermal La Roche-Posay, La Roche-Posay

Informations pratiques

Immersion à la source de la marque La Roche-Posay – Le Centre Thermal, centre de réadaptation de la peau Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre thermal La Roche-Posay Vienne

Groupe de 15 à 20 personnes maximum par session. Chiens interdits / Pour la visite des Thermes et du Pavillon Rose uniquement le dimanche : sur inscription

Ouverture du flagship : PAVILLON DES SOURCES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation de la ressource (parcours de l’eau thermale), du centre thermal, visite de la cure, présentation des soins de support.

Centre thermal La Roche-Posay Rue du Docteur Benjamin Bord, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 19 48 47 https://centrethermal.laroche-posay.fr/ https://www.facebook.com/centre.thermal.la.roche.posay;https://www.instagram.com/centre.thermal.la.roche.posay/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 19 48 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://jep.event-loreal.com/index.php?campus=50 »}] Le centre thermal La Roche-Posay vous accueille au pavillon des sources, son espace expérientiel où vous y découvrirez l’histoire du thermalisme et le genèse de la marque dermo-cosmétique La Roche-Posay il y a plusieurs centaines d’années.

Découvrez-y, en vidéo, le cycle de l’eau thermale de La Roche-Posay et le fonctionnement des thermes, lieu de soins et de partage d’expérience. Parking gratuit sur place.

Présentation de la ressource (parcours de l’eau thermale), du centre thermal, visite de la cure, présentation des soins de support.

©DavidDarrault