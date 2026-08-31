UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langres

Permanence Numérique questions/réponses Langres

mardi 6 octobre 2026 · Langres

Permanence Numérique questions/réponses Langres

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Permanence Numérique questions/réponses

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27

Tout public
Vous avez des questions ? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message ? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.
Tout public
Sans rendez-vous   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Permanence Numérique questions/réponses Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)