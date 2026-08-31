Permanence Numérique questions/réponses Langres
mardi 6 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Permanence Numérique questions/réponses
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27
Tout public
Vous avez des questions ? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message ? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.
Tout public
Sans rendez-vous .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Permanence Numérique questions/réponses Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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