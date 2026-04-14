Permanence Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Permanence Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 25 avril 2026.
Permanence Wikipédia, Openstreetmap et logiciels libres Samedi 25 avril, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Samedi 25 avril de 10h à 18h, pôle Actualité
Permanence Wikipédia et Openstreetmap. Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs.
Vous souhaitez apprendre à contribuer à Wikipédia, au Wiktionnaire, ou à OpenStreetMap ? Ou bien simplement en apprendre plus sur leur fonctionnement ? Venez nous rencontrer un samedi par mois entre 14h à 18h à la médiathèque Cabanis, où une équipe de bénévoles sera là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez venir et repartir quand vous voulez.
Des médiateurs de l’association Toulibre répondent à vos questions sur Linux et les logiciels libres et vous aident à l’installation.
A partir de 10 ans, accès libre
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
La médiathèque José Cabanis vous propose une journée consacrée à la culture du libre et ses différentes déclinaisons
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