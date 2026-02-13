Permanences écrivain public, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Permanences écrivain public 25 février – 16 décembre, certains mercredis Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription auprès de l’espace Actualité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Une fois par mois, un écrivain public de l’Atelier Graphite vous apporte son aide dans différentes démarches de la vie quotidienne et professionnelle et dans vos relations avec l’administration :

– démarches administratives : une aide pour la rédaction de toutes vos lettres administratives, vos contacts ou réponses aux organismes de santé, de l’emploi, du logement

– aide juridique : pour faciliter vos démarches, comprendre vos contrats, en lien possible avec la Maison de Justice et du Droit de Bordeaux

– courriers privés : une assistance pour toutes vos correspondances personnelles, en toute confidentialité

– emploi : CV, lettres de motivation, gestion des droits, et toutes les rédactions professionnelles.

Les permanences de l’écrivain public sont gratuites ; il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour en bénéficier.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.atelier-graphite.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

