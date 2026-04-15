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Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Permanences jardin Mercredi 15 avril, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full
Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association Bio-T-Full anime des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…

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