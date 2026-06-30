Permanences numériques 48 rue Saint-Michel Épinal

Informations pratiques

Épinal

Permanences numériques

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-05

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Tout public • Atelier multimédia • Entrée libreTout public

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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

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L’événement Permanences numériques Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION