Permanences numériques 48 rue Saint-Michel Épinal
mardi 7 juillet 2026 · 48 rue Saint-Michel · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Permanences numériques
48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-05
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Tout public • Atelier multimédia • Entrée libreTout public
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48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
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L’événement Permanences numériques Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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