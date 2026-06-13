Permis de construire – Exposition de Fredrik Odénius Atelier Alain Le Bras Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

« C’est difficile d’être un sujet dans un monde empli d’objets. Ils sont tellement nombreux, et moi je suis seul. Même mes propres affaires m’ignorent. Quand je rentre le soir, elles ne disent rien. Elles ne demandent pas comment ma journée était. Je me sens exclu.Au centre de mon travail il y a l’action : de tailler, de façonner, de modeler, d’assembler. Mes mains enquêtent l’espace entre mon corps et les objets, une distance à la fois mentale et physique. Mes créations abritent mes pensées et ma volonté, elles sont des extensions de mon objet et de mon sujet. »Fredrik Odénius Fredrik Odénius, né en 1992, est un artiste sculpteur suédois, installé à Nantes depuis 2022. Après des études en architecture, il s’est tourné vers l’art. Il a obtenu son diplôme de Beaux Arts de Konstfack à Stockholm en 2021. Son travail est marqué par un mélange de techniques classiques et contemporaines, et la conciliation des figures et des objets. Exposition du 10 juillet au 3 août 2026 :du jeudi au dimanche de 15h à 19h Vernissage jeudi 9 juillet 2026 à 18h

Atelier Alain Le Bras Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Atelier Alain Le Bras et trouvez le meilleur itinéraire

