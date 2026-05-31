Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Perrec en famille, Bibliothèque d’Ingrandes,

Perrec en famille, Bibliothèque d’Ingrandes,

Perrec en famille, Bibliothèque d’Ingrandes, samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque d'Ingrandes

Adresse : Avenue de l'Etang 49123

Ville : 49123

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Perrec en famille Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque d’Ingrandes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Échange autour de l’écrivain Georges Perrec avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim. Un moment d’échange ludique destiné aux familles à la bibliothèque d’Ingrandes.

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Etang 49123 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Échange autour de l’écrivain Georges Perrec avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim. Un moment d’échange ludique destiné aux familles à la bibliothèque d’Ingrandes.

©Maison Julien Gracq

À voir aussi à nuit des musées (Maine-et-Loire)