Perrec en famille, Bibliothèque d’Ingrandes,

Perrec en famille Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque d’Ingrandes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Échange autour de l’écrivain Georges Perrec avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim. Un moment d’échange ludique destiné aux familles à la bibliothèque d’Ingrandes.

Bibliothèque d’Ingrandes Avenue de l’Etang 49123 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Échange autour de l’écrivain Georges Perrec avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim. Un moment d’échange ludique destiné aux familles à la bibliothèque d’Ingrandes.

©Maison Julien Gracq