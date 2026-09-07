Persépolis de Marjane Satrapi, La Source, Roncq

Informations pratiques

Persépolis de Marjane Satrapi Samedi 26 septembre, 17h30 La Source Nord

Tarif unique 4€ – Billetterie sur place auprès du Cinéma Gérard Philipe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T17:30:00+02:00 – 2026-09-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T17:30:00+02:00 – 2026-09-26T19:30:00+02:00

Choyée par des parents modernes et cultivés, liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui provoquent la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des commissaires de la révolution qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire…

De Marjane Satrapi et Vincent Paronneaud (France, 2007, 1h36)Avec les voix de Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.

Film de Marjane Satrapi, réalisatrice, illustratrice et autrice française née le 22 novembre 1969 à Rasht (Iran) et décédée le 4 juin 2026 à Paris.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir. Cinéma Film