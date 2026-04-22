Pesmes fête le Printemps 1ère édition Grande Rue Pesmes
Pesmes fête le Printemps 1ère édition Grande Rue Pesmes dimanche 3 mai 2026.
Pesmes
Pesmes fête le Printemps 1ère édition
Grande Rue Centre du village Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
La commune de Pesmes organise une fête de printemps avec stands de plantes, animations, petit marché de producteurs locaux avec les artisans, les commerçants et les associations du village.
Buvette et petite restauration. .
Grande Rue Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27 mairie@pesmes.fr
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English : Pesmes fête le Printemps 1ère édition
L’événement Pesmes fête le Printemps 1ère édition Pesmes a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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