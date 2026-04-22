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Pesmes fête le Printemps 1ère édition Grande Rue Pesmes

Pesmes fête le Printemps 1ère édition Grande Rue Pesmes dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Grande Rue

Adresse : Centre du village

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Pesmes fête le Printemps 1ère édition

Grande Rue Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

La commune de Pesmes organise une fête de printemps avec stands de plantes, animations, petit marché de producteurs locaux avec les artisans, les commerçants et les associations du village.
Buvette et petite restauration.   .

Grande Rue Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27  mairie@pesmes.fr

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English : Pesmes fête le Printemps 1ère édition

L’événement Pesmes fête le Printemps 1ère édition Pesmes a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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