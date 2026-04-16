Pesmes fête le Printemps Grande Rue Pesmes

Pesmes

Pesmes fête le Printemps

Grande Rue Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La mairie de Pesmes organise la Fête du Printemps qui s’invite dans les rues de Pesmes pour une première édition pleine de vie, de couleurs et de convivialité !

Au programme

• Un marché de producteurs et artisans locaux

• Vos commerçants Pesmois mobilisés

• Les associations du village réunies pour vous faire passer un moment chaleureux. .

Grande Rue Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27 mairie@pesmes.fr

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English : Pesmes fête le Printemps

L’événement Pesmes fête le Printemps Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY