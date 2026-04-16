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Pesmes fête le Printemps Grande Rue Pesmes

Pesmes fête le Printemps Grande Rue Pesmes dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Grande Rue

Adresse : Centre du village

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Pesmes fête le Printemps

Grande Rue Centre du village Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

La mairie de Pesmes organise la Fête du Printemps qui s’invite dans les rues de Pesmes pour une première édition pleine de vie, de couleurs et de convivialité !
Au programme
• Un marché de producteurs et artisans locaux
• Vos commerçants Pesmois mobilisés
• Les associations du village réunies pour vous faire passer un moment chaleureux.   .

Grande Rue Centre du village Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 22 27  mairie@pesmes.fr

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English : Pesmes fête le Printemps

L’événement Pesmes fête le Printemps Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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