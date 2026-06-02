Pessoa et ses hétéronymes Maison de la Conversation Paris
Pessoa et ses hétéronymes Maison de la Conversation Paris mercredi 17 juin 2026.
Fernando Pessoa, auteur et poète portugais du début du XXème siècle, écrivait sous plus de soixante-dix personnages distincts, chacun avec sa propre voix et ses propres convictions. Il les appelait ses hétéronymes.
Dans cet atelier, vous créerez le vôtre.
À partir d’une fiche questionnaire, vous inventez un personnage différent de vous-même, puis vous lui donnez vie à travers une création libre (écriture, musique, dessin, mouvement…). L’idée : explorer ce qu’on pense vraiment quand on se libère de soi-même.
Ceux qui le souhaitent partagent ensuite leur création et ce que leur hétéronyme dit qu’ils n’auraient pas dit en leur propre nom.
L’atelier (2h) est suivi d’extraits du spectacle Pessoa, La Constellation des Êtres (30 minutes), avec trois comédiennes, pour aller plus loin dans l’univers de Pessoa.
Date
Mercredi 17 juin 2026
Horaires
19h à 21h30
Tarif
Prix libre sur place (chapeau)
Animation / Organisation
Le Collectif Organza
Intervenant.e.s
- JAOUI Rebecca
- TESSIER Valentine
- LAURET Olivia
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Atelier écriture et expression – Création Hétéronymes suivi d’extraits du spectacle de théâtre musical Pessoa, La Constellation des Êtres.
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/pessoa-et-ses-heteronymes-tickets-1990563324488?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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