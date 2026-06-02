Pessoa et ses hétéronymes Maison de la Conversation Paris

Fernando Pessoa, auteur et poète portugais du début du XXème siècle, écrivait sous plus de soixante-dix personnages distincts, chacun avec sa propre voix et ses propres convictions. Il les appelait ses hétéronymes.

Dans cet atelier, vous créerez le vôtre.

À partir d’une fiche questionnaire, vous inventez un personnage différent de vous-même, puis vous lui donnez vie à travers une création libre (écriture, musique, dessin, mouvement…). L’idée : explorer ce qu’on pense vraiment quand on se libère de soi-même.

Ceux qui le souhaitent partagent ensuite leur création et ce que leur hétéronyme dit qu’ils n’auraient pas dit en leur propre nom.

L’atelier (2h) est suivi d’extraits du spectacle Pessoa, La Constellation des Êtres (30 minutes), avec trois comédiennes, pour aller plus loin dans l’univers de Pessoa.

Date

Mercredi 17 juin 2026

Horaires

19h à 21h30

Tarif

Prix libre sur place (chapeau)

Animation / Organisation

Le Collectif Organza

Intervenant.e.s

JAOUI Rebecca

TESSIER Valentine

LAURET Olivia

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Atelier écriture et expression – Création Hétéronymes suivi d’extraits du spectacle de théâtre musical Pessoa, La Constellation des Êtres.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/pessoa-et-ses-heteronymes-tickets-1990563324488?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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