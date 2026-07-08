Pétanque et moules frites Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset Bas-en-Basset

mardi 14 juillet 2026 · Place des droits de l'homme 43210 Bas en Basset · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Pétanque et moules frites

Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 13:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

L’USB foot organise pour l’après-midi du 14 juillet un concours de pétanque en doublette et un soirée moules frites avant d’assister au feu d’artifice

Pas de réservation

Inscription concours à partir de 13h-

Repas à partir de 19h

buvette sur place

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Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

USB Foot is organizing a doubles pétanque tournament and a mussels-and-fries dinner on the afternoon of July 14, followed by the fireworks show

No reservations required

Tournament registration starting at 1:00 p.m.

Dinner starting at 7:00 p.m.

Refreshments available on site

L’événement Pétanque et moules frites Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron