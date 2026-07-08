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AGENDA · Bas-en-Basset

Pétanque et moules frites Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset Bas-en-Basset

mardi 14 juillet 2026 · Place des droits de l'homme 43210 Bas en Basset · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Place des droits de l'homme 43210 Bas en Basset
Adresse
Espace Fabro
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Pétanque et moules frites

Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

L’USB foot organise pour l’après-midi du 14 juillet un concours de pétanque en doublette et un soirée moules frites avant d’assister au feu d’artifice
Pas de réservation
Inscription concours à partir de 13h-
Repas à partir de 19h
buvette sur place
  .

Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

USB Foot is organizing a doubles pétanque tournament and a mussels-and-fries dinner on the afternoon of July 14, followed by the fireworks show
No reservations required
Tournament registration starting at 1:00 p.m.
Dinner starting at 7:00 p.m.
Refreshments available on site

L’événement Pétanque et moules frites Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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