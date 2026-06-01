Conques-en-Rouergue

Pétanque Saint-Cyprien

Saint-Cyprien-sur-Dourdou Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-06-25

Envie de participer aux concours de Pétanque de l’été 2026?

Concours en 3 parties ouvert à tous , organisé par le Boule club de St Cyprien

10€ par doublette

Tous les jeudis soirs à 21h sur le foirail du 25 juin au 17 septembre 2026 inclus (sauf le jeudi 13 août)

Remise de lots, buvette..

Ouverture des inscriptions à 20h30

NB à compter du 9 juillet Restauration Gourmande à partir de 18h30 10 .

Saint-Cyprien-sur-Dourdou Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Want to participate in the 2026 summer P%E9tanque tournaments?

L’événement Pétanque Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)