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Pétanque Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue

Pétanque Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue

Pétanque Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Saint-Cyprien-sur-Dourdou

Ville : 12320 Conques-en-Rouergue

Département : Aveyron

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Conques-en-Rouergue

Pétanque Saint-Cyprien

Saint-Cyprien-sur-Dourdou Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-06-25

Envie de participer aux concours de Pétanque de l’été 2026?
Concours en 3 parties ouvert à tous , organisé par le Boule club de St Cyprien
10€ par doublette
Tous les jeudis soirs à 21h sur le foirail du 25 juin au 17 septembre 2026 inclus (sauf le jeudi 13 août)
Remise de lots, buvette..
Ouverture des inscriptions à 20h30
NB à compter du 9 juillet Restauration Gourmande à partir de 18h30 10  .

Saint-Cyprien-sur-Dourdou Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

Want to participate in the 2026 summer P%E9tanque tournaments?

L’événement Pétanque Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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