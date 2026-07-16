Peter Cincotti en showcase et séance de dédicaces à la Fnac des Ternes Fnac des Ternes Paris

Informations pratiques

Révélé très jeune comme l’un des pianistes-chanteurs les plus talentueux de sa génération, Peter a collaboré au fil des années avec de nombreux artistes internationaux, tout en développant un univers singulier, entre jazz, pop et songwriting. En France, Goodbye Philadelphia est devenu un véritable classique, et son actualité a retrouvé un bel écho ces deux dernières années avec Ghost of My Father en duo avec Anne Sila, une tournée française largement saluée par le public, ainsi que plusieurs concerts complets, dont Le Trianon à Paris en Mars dernier.

Il revient aujourd’hui avec In Color – Part one ET Part Two, un double vinyl à paraitre le 4 septembre prochain, nouveau chapitre de son projet discographique, porté notamment par le single « Savannah, Turn It Up! ».

Retrouvez le pianiste et chanteur international, Peter Cincotti, en showcase gratuit à la Fnac des Ternes !

Le vendredi 04 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T18:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00

Fnac des Ternes 26, avenue des Ternes 75017 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp71569-peter-cincotti-en-showcase-et-seance-de-dedicace-a-la-fnac-des-ternes/



Afficher la carte du lieu Fnac des Ternes et trouvez le meilleur itinéraire

