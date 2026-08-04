PETER GRIMES Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PETER GRIMES

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 130 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-24 23:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-22 2026-11-24 2026-11-27 2026-11-29

Sur la côte Est de l’Angleterre, le pêcheur Peter Grimes vit en marge du Borough. Son apprenti vient de mourir en mer accident, dit le juge ; crime, murmure la foule. Seule Ellen Orford, l’institutrice, croit encore en lui.

Mais quand Grimes prend un nouvel apprenti, le soupçon renaît, puis la rumeur, puis la meute. Entre ciel de tempête et houle des consciences, un homme seul affronte le verdict d’une communauté qui a déjà tranché.

En 1941, exilé en Californie, Benjamin Britten découvre The Borough, le long poème de George Crabbe. Le mal du pays le submerge et avec lui, la révélation d’un sujet d’opéra. Car Crabbe peint une véritable comédie humaine juge vaniteux, tenancière roublarde, révérend onctueux, commère à l’affût, apothicaire trouble autant de gueules que Britten et son librettiste Montagu Slater font vivre avec un irrésistible sens du théâtre. Tout un monde qui grouille et se déchaîne, seulement sauvé par la compassion de quelques-uns. Créé un mois après la victoire, Peter Grimes marque la renaissance de l’opéra anglais. La partition déploie des forces telluriques où les interludes orchestraux font entendre la mer, l’aube et la tempête avec une puissance sans pareille. 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the east coast of England, the fisherman Peter Grimes lives on the outskirts of the Borough. His apprentice has just died at sea: an accident, says the judge; a crime, whispers the crowd. Only Ellen Orford, the schoolteacher, still believes in him.

L’événement PETER GRIMES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE