Petit à petit, Maison du Département, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Petit à petit Mercredi 14 octobre, 10h30 Maison du Département Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.

Maison du Département 49500 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Nadège Rigalleau