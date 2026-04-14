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Petit à petit, Maison du Département, Segré-en-Anjou Bleu

mercredi 14 octobre 2026 · Maison du Département · Segré-en-Anjou Bleu

Petit à petit, Maison du Département, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Maison du Département
Adresse
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire

Petit à petit Mercredi 14 octobre, 10h30 Maison du Département Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.

Maison du Département 49500 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Nadège Rigalleau

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