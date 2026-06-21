Petit ciné-club Centre Paris Anim’ Bessie Smith PARIS
Petit ciné-club Centre Paris Anim’ Bessie Smith PARIS mercredi 8 juillet 2026.
Le centre Paris Anim’ Bessie Smith propose des temps conviviaux et gratuits de jeux de société pour un public famille.
Découvrez un film en famille ! Le centre Paris Anim’ Bessie Smith propose des temps conviviaux et gratuits pour un public famille.
Le mercredi 26 août 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 19 août 2026
de à
Le mercredi 08 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-08-19T00:00:00+02:00_2026-08-19T23:59:00+02:00;2026-08-26T16:00:00+02:00_2026-08-26T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Bessie Smith 19 rue Antoine-Julien Hénard 75012 PARIS
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