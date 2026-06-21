Petit ciné-club Centre Paris Anim’ Bessie Smith PARIS

Le centre Paris Anim’ Bessie Smith propose des temps conviviaux et gratuits de jeux de société pour un public famille.

Découvrez un film en famille ! Le centre Paris Anim’ Bessie Smith propose des temps conviviaux et gratuits pour un public famille.

Le mercredi 26 août 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 19 août 2026

de à

Le mercredi 08 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-08-19T00:00:00+02:00_2026-08-19T23:59:00+02:00;2026-08-26T16:00:00+02:00_2026-08-26T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith 19 rue Antoine-Julien Hénard 75012 PARIS



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