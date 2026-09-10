Petit cloître gothique flamboyant de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir

Informations pratiques

Petit cloître gothique flamboyant de l’ancienne Chartreuse du Reposoir 19 et 20 septembre Chartreuse du Reposoir – Le Carmel Haute-Savoie

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre du petit cloître gothique flamboyant (XVe siècle), comportant seize clés de voûte polychromes, de l’ancienne Chartreuse du Reposoir classée Monument Historique.

Joyau de l’art gothique dans l’ancienne province de Savoie.

Ouverture exceptionnelle à l’occasion des JEP.

Descriptif historique disponible sur place.

Chartreuse du Reposoir – Le Carmel 732 Route de la chartreuse, 74950 Le Reposoir, France Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450981501 http://www.lereposoir.fr/activites_ete_et_hiver/la-chartreuse-du-reposoir-le-carmel-112477 L’ancienne Chartreuse, actuel Carmel, est classée Monument Historique. A l’ombre de la Pointe Percée (2752m), elle fut fondée en 1151 par des moines chartreux.

Les bâtiments, restaurés en 1686 et 1717, abritent les anciennes cellules des moines, le grand et le petit cloître de style gothique flamboyant, l’harmonieuse chapelle (1480-1530) et les pièces communes. Après avoir, pendant des siècles défriché le sol et organisé la vie pastorale et agricole, les Chartreux quittèrent les lieux en 1901, laissant la place dès 1932 à des Carmélites.

A l’intérieur, les sœurs vous diffuseront un diaporama commenté sur leur mode de vie. Une maquette du bâtiment est également présentée. Parking gratuit

Visite libre du petit cloître gothique flamboyant (XVè siècle), comportant seize clés de voûte polychromes, de l’ancienne Chartreuse du Reposoir classée Monument Historique.

©Anne-France Binder