Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Petit déj jeunes parents

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Tu as entre 15 et 30 ans et tu es papa ou maman ? Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes parents ? Tu ne sais pas où parler de ta parentalité, chercher des conseils, faire tes démarches administratives…?

La Maison des Jeunes Citoyens t’ouvrent ses portes !

Tes enfants seront accueillis avec un espace jeux spécialement installés pour eux.

Une animatrice, une éducatrice et une psychologue du PAEJ seront à votre disposition pour discuter, seul(e) ou en groupe. Un espace bienveillant et sans jugements pensé pour les parents et les enfants !

Le petit-déjeuner est offert et l’accueil est gratuit et confidentiel. .

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 86 22 50

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English :

Are you between 15 and 30 years old and a mom or dad? Would you like to meet other young parents? Not sure where to talk about parenting, get advice, or handle administrative tasks…?

L’événement Petit déj jeunes parents Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)