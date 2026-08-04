Petit déj jeunes parents Villefranche-de-Rouergue
mardi 4 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Petit déj jeunes parents
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Tu as entre 15 et 30 ans et tu es papa ou maman ? Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes parents ? Tu ne sais pas où parler de ta parentalité, chercher des conseils, faire tes démarches administratives…?
La Maison des Jeunes Citoyens t’ouvrent ses portes !
Tes enfants seront accueillis avec un espace jeux spécialement installés pour eux.
Une animatrice, une éducatrice et une psychologue du PAEJ seront à votre disposition pour discuter, seul(e) ou en groupe. Un espace bienveillant et sans jugements pensé pour les parents et les enfants !
Le petit-déjeuner est offert et l’accueil est gratuit et confidentiel. .
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 86 22 50
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English :
Are you between 15 and 30 years old and a mom or dad? Would you like to meet other young parents? Not sure where to talk about parenting, get advice, or handle administrative tasks…?
L’événement Petit déj jeunes parents Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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