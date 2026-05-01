Espalion

Petit-déjeuner à Calmont

Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis!

Déguster avec les habitants du quartier de Calmont les délicieux tripous, spécialité aveyronnaise !

Réservation conseillée. .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Come and spend a convivial moment with family and friends!

L’événement Petit-déjeuner à Calmont Espalion a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)