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Petit-déjeuner à Calmont Espalion

Petit-déjeuner à Calmont Espalion

Petit-déjeuner à Calmont Espalion dimanche 31 mai 2026.

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Espalion

Petit-déjeuner à Calmont

Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis!
Déguster avec les habitants du quartier de Calmont les délicieux tripous, spécialité aveyronnaise !
Réservation conseillée.   .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Come and spend a convivial moment with family and friends!

L’événement Petit-déjeuner à Calmont Espalion a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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