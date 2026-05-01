Petit-déjeuner à Calmont Espalion
Petit-déjeuner à Calmont Espalion dimanche 31 mai 2026.
Espalion
Petit-déjeuner à Calmont
Espalion Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis!
Déguster avec les habitants du quartier de Calmont les délicieux tripous, spécialité aveyronnaise !
Réservation conseillée. .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend a convivial moment with family and friends!
L’événement Petit-déjeuner à Calmont Espalion a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Espalion (Aveyron)
- Sortie Vélo en famille Salle de la Gare Espalion 23 mai 2026
- Concert La Nuit des Musées au Musée du Scaphandre Espalion 23 mai 2026
- Concert de l’école de musique, Musée du scaphandre, Espalion 23 mai 2026
- Les fleurs du mal Imaginarium Espalion 26 mai 2026
- Spectacle Improvisation Espalion 30 mai 2026