Petit-déjeuner bien-être, L’Asnoisien Miellerie des Combes, Civray

Informations pratiques

Petit-déjeuner bien-être Samedi 10 octobre, 09h00 L’Asnoisien Miellerie des Combes Vienne

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Venez découvrir à l’exploitation les bienfaits des trésors de la ruche à prendre pendant votre petit-déjeuner.

Conseils, découverte, dégustation sont au rendez-vous !

Des fiches recettes seront à votre disposition.

La boutique est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

L’Asnoisien Miellerie des Combes 11 rue de la Pierre du Theil 86400 CIVRAY Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir les bienfaits des trésors de la ruche au petit-déjeuner. Dégustation et fiches recettes ruche pollen

L’Asnosien