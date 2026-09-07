Petit-déjeuner bien-être, L’Asnoisien Miellerie des Combes, Civray
samedi 10 octobre 2026 · L'Asnoisien Miellerie des Combes · Civray
Informations pratiques
Petit-déjeuner bien-être Samedi 10 octobre, 09h00 L’Asnoisien Miellerie des Combes Vienne
Entrée libre, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Venez découvrir à l’exploitation les bienfaits des trésors de la ruche à prendre pendant votre petit-déjeuner.
Conseils, découverte, dégustation sont au rendez-vous !
Des fiches recettes seront à votre disposition.
La boutique est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
L’Asnoisien Miellerie des Combes 11 rue de la Pierre du Theil 86400 CIVRAY Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir les bienfaits des trésors de la ruche au petit-déjeuner. Dégustation et fiches recettes ruche pollen
L’Asnosien
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