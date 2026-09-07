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Petit-déjeuner bien-être, L’Asnoisien Miellerie des Combes, Civray

samedi 10 octobre 2026 · L'Asnoisien Miellerie des Combes · Civray

Petit-déjeuner bien-être, L’Asnoisien Miellerie des Combes, Civray

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
L'Asnoisien Miellerie des Combes
Adresse
11 rue de la Pierre du Theil 86400 CIVRAY
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif
Entrée libre, Gratuit

Petit-déjeuner bien-être Samedi 10 octobre, 09h00 L’Asnoisien Miellerie des Combes Vienne

Entrée libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Venez découvrir à l’exploitation les bienfaits des trésors de la ruche à prendre pendant votre petit-déjeuner.
Conseils, découverte, dégustation sont au rendez-vous !
Des fiches recettes seront à votre disposition.
La boutique est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

L’Asnoisien Miellerie des Combes 11 rue de la Pierre du Theil 86400 CIVRAY Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir les bienfaits des trésors de la ruche au petit-déjeuner. Dégustation et fiches recettes ruche pollen

L’Asnosien

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