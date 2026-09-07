Petit déjeuner en médiathèque, Médiathèque d’Ecully, Écully

Informations pratiques

Petit déjeuner en médiathèque Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque d’Ecully Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Venez découvrir la médiathèque d’Ecully !

Autour d’un petit déjeuner, laissez-vous guider à travers les rayons et posez vos questions aux bibliothécaires présents pour vous présenter les lieux.

Découvrez les nombreuses possibilités offertes par le réseau Rebond, et rejoignez les nombreux lecteurs qui l’ont approuvé !

Entrée libre, gratuit.

Médiathèque d’Ecully 1 Avenue Edouard Aynard 69130 Ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 18 10 02 https://reseau-rebond.fr/ Le réseau des bibliothèques de la ville d’Écully comprend la Médiathèque, située au centre de la ville et la Bibliothèque des Sources.

Depuis le 2 septembre 2019, Écully a rejoint le réseau Rebond. Un réseau de bibliothèques qui compte 7 autres communes (Champagne au Mont d’Or, Collonges au Mont d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr- au-Mont-d’or, Saint-Didier-au-Mont-d’or) et permet ainsi aux lecteurs écullois d’accéder à l’ensemble des collections de ces bibliothèques, soit 160 000 supports (livres, journaux, magazines, CD, DVD, liseuses, jeux), avec une carte unique.

Grâce à un système de navette, les adhérents peuvent rendre leurs documents sur tout le réseau et faire venir des documents qui se trouvent dans les autres bibliothèques. Parkings autour de la Mairie et en centre-ville, accessible par les lignes de bus TCL.

Biblis en folie 2026

©Ville Ecully