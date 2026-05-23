Petit-déjeuner littéraire avec Aurélie Valognes L’émerveillement éd. JC Lattès Librairie Dialogues Brest
Petit-déjeuner littéraire avec Aurélie Valognes L’émerveillement éd. JC Lattès Librairie Dialogues Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
Petit-déjeuner littéraire avec Aurélie Valognes L’émerveillement éd. JC Lattès
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Et si littérature rimait avec convivialité et plaisir gourmand ?
Autour d’un café et d’une viennoiserie, venez échanger avec Aurélie Valognes autour de son dernier roman. L’émerveillement est une ode au vivant et à la transmission, un roman sensible et puissant qui interroge l’amour inconditionnel d’un enfant peut-il suffire à réparer notre monde ?
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Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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L’événement Petit-déjeuner littéraire avec Aurélie Valognes L’émerveillement éd. JC Lattès Brest a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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