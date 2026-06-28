Petit déjeuner musical #37 : « Quand la chanson est à l’Ouest… » Bibliothèque Valeyre Paris
Petit déjeuner musical #37 : « Quand la chanson est à l’Ouest… » Bibliothèque Valeyre Paris samedi 26 septembre 2026.
Entre landes et embruns, entre tradition et modernité, venez découvrir en chansons une des plus belles régions de France comme vous ne l’avez sans doute jamais entendue…
Venez écouter une sélection malicieuse de chansons françaises tout en dégustant café et douceurs.
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 12h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T12:15:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
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