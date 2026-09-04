Informations pratiques

Petit Festival du Jeu de Société Espace Le Goffic Pacé 17 et 18 octobre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le Petit Festival du Jeu de Société revient pour sa 8ᵉ édition à la MJC de Pacé !

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné de jeux de société ou simplement curieux de partager un bon moment en famille ou entre amis, la MJC de Pacé vous donne rendez-vous pour la 8ᵉ édition du Petit Festival du Jeu de Société !

Tout au long du week-end, venez découvrir un univers ludique riche et convivial, où chacun trouvera de quoi s’amuser, quel que soit son âge.

Au programme :

– Un espace Petite Enfance, spécialement aménagé pour permettre aux plus jeunes de découvrir le plaisir du jeu en toute sécurité.

– De nombreux espaces de jeux de société, animés par des bénévoles passionnés, pour tester des nouveautés, redécouvrir des classiques ou relever de nouveaux défis.

– La présence d’auteurs et d’autrices de jeux, qui viendront présenter leurs créations, échanger avec le public et faire découvrir leurs univers.

– Un stand d’achat-vente de jeux de société d’occasion, idéal pour donner une seconde vie à vos jeux ou repartir avec de nouvelles pépites à petit prix.

Le Petit Festival du Jeu de Société est avant tout un moment de partage, de rencontres et de découvertes, où le plaisir de jouer rassemble toutes les générations dans une ambiance chaleureuse et festive.

L’événement est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous. Que vous veniez seul, en famille ou entre amis, n’hésitez pas à pousser les portes de la MJC pour vivre une journée placée sous le signe du jeu, de la bonne humeur et de la convivialité !

Nous avons hâte de vous accueillir pour célébrer ensemble cette 8ᵉ édition !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T20:00:00.000+02:00

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Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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