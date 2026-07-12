Petit naturaliste Rue de l’Église Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

Petit naturaliste

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-20

Venez découvrir la biodiversité d’un milieu unique la pelouse sèche. Cet habitat abrite une diversité d’espèces que vous ne verrez pas ailleurs ! C’est l’occasion d’étudier les petites bêtes, les plantes et les oiseaux sous formes de dessins naturalistes et d’herbier.

A partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Petit naturaliste

L’événement Petit naturaliste Cuisery a été mis à jour le 2026-07-06 par Centre EDEN