PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 19:00:00

fin : 2027-01-08 19:30:00

Date(s) :

2027-01-08

Tout public

Ven. 08 jan. 19h

Le Carré Blanc Spectacle

À partir de 3 ans | 30 min | Tarif A 5 à 10 €

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Cie Gingolph Gateau

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Se laisser dévorer et rester coincé dans les entrailles du loup à tout jamais ! Petit POP’RON Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu régler son conte . Dans un pop-up aux échelles multiples, les formes se déplient, les personnages s’échappent de leur page, pour mieux se reglisser dans l’histoire et la renverser.

Au-delà de l’immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir plus grand·e . Après avoir rencontré le loup, Petit POP’RON Rouge devra apprendre à respirer encore, à vivre plus fort. .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up

L’événement PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne