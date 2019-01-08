PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up LE CARRE BLANC Tinqueux
vendredi 8 janvier 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 19:00:00
fin : 2027-01-08 19:30:00
Date(s) :
2027-01-08
Tout public
Ven. 08 jan. 19h
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 3 ans | 30 min | Tarif A 5 à 10 €
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Cie Gingolph Gateau
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Se laisser dévorer et rester coincé dans les entrailles du loup à tout jamais ! Petit POP’RON Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu régler son conte . Dans un pop-up aux échelles multiples, les formes se déplient, les personnages s’échappent de leur page, pour mieux se reglisser dans l’histoire et la renverser.
Au-delà de l’immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir plus grand·e . Après avoir rencontré le loup, Petit POP’RON Rouge devra apprendre à respirer encore, à vivre plus fort. .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up
L’événement PETIT POP’RON ROUGE | Théâtre de papier Pop-up Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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