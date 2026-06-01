Petit Théâtre de Nérac L’Amant ZI Labarre Nérac

Nérac

Petit Théâtre de Nérac L’Amant

ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Après le succès des dernières représentations, le Petit Théâtre de Nérac reprogramme L’Amant , une pièce du célèbre dramaturge britanique Harold Pinter.Portée par les comédiens Cléa Pascal et Myke Alias, cette œuvre mêle avec finesse humour, tension psychologique et ambiguïtés des relations amoureuses.

Richard et Sarah forment un couple en apparence ordinaire. Pourtant, derrière les conventions du mariage se cache un jeu subtil où réalité et fiction s’entremêlent. Entre confidences, fantasmes et non-dits, les frontières deviennent floues et le spectateur est entraîné dans une intrigue aussi troublante que fascinante.

Avec son écriture incisive et son art du sous-entendu, Harold Pinter explore les mécanismes du désir, de la routine et des apparences sociales. Une pièce qui questionne avec intelligence la nature même des relations humaines.

Sur réservation. .

ZI Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Petit Théâtre de Nérac L’Amant

L’événement Petit Théâtre de Nérac L’Amant Nérac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de l’Albret