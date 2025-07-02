Petite balade aux enfers Compiègne

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 30

Début : 2026-03-26 20:00:00

2026-03-26

L’histoire d’amour entre Orphée et Eurydice est un des mythes fondateurs de l’histoire de l’opéra. Normalement tragique, ce chef-d’oeuvre est présenté dans une version inspirée de Gluck mais conçue avec humour et légèreté par Valérie Lesort qui met en scène des créatures désopilantes. Un drôle d’opéra pour tous, à voir en famille !

Lorsque Orphée perd sa femme Eurydice, il tombe dans un désespoir profond. Le dieu Amour, touché, et à la fois exaspéré par les humeurs d’Orphée, lui dévoile qu’il peut retrouver sa tendre. Seules conditions, il doit se rendre en Enfers, y braver monstres et furies grâce à son chant et sa musique, mais surtout, ne jamais regarder sa femme. Arrivera-t-il à ressortir des Enfers avec son Eurydice ?

Pour représenter les protagonistes de ce mythe, Valérie Lesort, artiste associée aux Théâtres de Compiègne, fait apparaître les trois chanteuses-comédiennes sous une forme drôlissime, à la fois mi-humaine, mi-marionnette. Grâce à un jeu astucieux de lumières, de décors et d’illusions, ces étranges personnages prennent vie pour présenter au public une interprétation parlée et chantée pleine d’expressivité et d’humour.

Petite Balade aux Enfers est un parfait premier pas dans l’opéra pour les plus jeunes, mais aussi pour les grands qui pourront redécouvrir ce mythe avec un esprit décalé et particulièrement comique. 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

