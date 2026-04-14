Petite galerie, grandes idées : expositions des écoles parrainées, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Petite galerie, grandes idées : expositions des écoles parrainées Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du label 100% EAC porté par la Ville de Bordeaux, le musée parraine, durant 2 années scolaires, les écoles maternelle Bernard Adour et élémentaire Bel Air. Tous les élèves de ces établissements ont ainsi pu découvrir le musée, puis explorer, en classe, diverses techniques et pratiques plastiques pour créer des œuvres inspirées de nos collections.

Ce lien privilégié qui s’est créé a aussi permis de nombreuses rencontres, avec les équipes du musée, qui ont accompagné les enfants dans la création de cette exposition. Ils et elles sont fiers de vous la présenter ! Regardez ce qu’ils ont écrit, dessiné, collé, moulé, ou encore écoutez-les raconter les œuvres du musée, pour ouvrir les portes de leurs imaginaires !

Durant la Nuit des musées, les enfants se font les médiateurs et médiatrices d’un soir et présenteront leurs travaux.

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Le musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La richesse de ses collections permet au visiteur de parcourir chronologiquement ou thématiquement l’histoire de l’Aquitaine et de sa métropole régionale, sans oublier l’activité portuaire de Bordeaux avec l’outre-mer, de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie. De l’ordre de 700.000 pièces, les collections du musée d’Aquitaine sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5.000 mètres carrés, elles sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la métropole, le Bordelais ou les différents départements de l’Aquitaine. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine

Nuit européenne des musées NDMBX26

©Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux