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Petite histoire du menu Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Petite histoire du menu Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Petite histoire du menu

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 11:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Animation patrimoine, gratuit.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Petite histoire du menu

L’événement Petite histoire du menu Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux

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