Petite histoire d’une grande voyageuse Ménétréol-sous-Sancerre dimanche 31 mai 2026.
Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 10:00:00
2026-05-31
Lors d’une promenade sur la rive et les bancs de sable, venez observer en silence, apprendre à reconnaître les oiseaux de Loire, leurs chants, leurs vols….
Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
English :
During a walk along the riverbank and sandbanks, come and observe in silence, learn to recognize the birds of the Loire, their songs, their flights….
