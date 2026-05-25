Petite histoire secrète du bois de Boulogne Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

« Ce texte est né de mes rencontres avec Eric Levert (Chef jardinier du Jardin du Pré Catelan) et de toute l’équipe des jardiniers du Pré Catelan (Mathieu, Kym, Frédérique… ), Joseph Santucci (Ingénieur des Services Techniques et des Ressources humaines à la DEVE pour le Bois de Boulogne), Brigitte Serres (Ingénieure Forestier) et Bernard Moulin (Ancien chef jardinier du Pré Catelan) qui avec une grande générosité ont pris le temps de répondre à mes questions.Merci à toutes et à tous de m’avoir fait confiance. Je les en remercie chaleureusement. »

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Épopée théâtrale qui nous transporte du Xème siècle à aujourd’hui, le spectacle nous entraîne dans l’histoire méconnue, fantasmée et singulière du Bois de Boulogne où se croise une multitude de personnages : Philippe le Bel, William Shakespeare, Napoléon Bonaparte…etc. À travers ce récit épique, c’est une histoire de Paris et de la France qui se raconte devant nous.

Le samedi 26 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00;2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/petite-histoire-secrete-du-bois-de-boulogne-4/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://letheatredeverdure.com/infos-pratiques-le-theatre-de-verdure/ https://letheatredeverdure.com/infos-pratiques-le-theatre-de-verdure/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare et trouvez le meilleur itinéraire

