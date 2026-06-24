Chaumont

Petite randonnée

Départ de la mairie de Chaumont Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Marche au profit des enfants atteints d’un cancer pédiatrique.

Dons reversés au CHU de Caen.

> Durée 2 heures

> Réservation obligatoire .

Départ de la mairie de Chaumont Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petite randonnée

L’événement Petite randonnée Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault