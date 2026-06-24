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Petite randonnée Chaumont

Petite randonnée Chaumont samedi 19 septembre 2026.

Adresse
Départ de la mairie de Chaumont
Ville
61230 Chaumont
Département
Orne
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Chaumont

Petite randonnée

Départ de la mairie de Chaumont Chaumont Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Marche au profit des enfants atteints d’un cancer pédiatrique.
Dons reversés au CHU de Caen.

> Durée 2 heures
> Réservation obligatoire   .

Départ de la mairie de Chaumont Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78 

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English : Petite randonnée

L’événement Petite randonnée Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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