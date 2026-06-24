Petite randonnée Chaumont
Petite randonnée Chaumont samedi 19 septembre 2026.
Chaumont
Petite randonnée
Départ de la mairie de Chaumont Chaumont Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Marche au profit des enfants atteints d’un cancer pédiatrique.
Dons reversés au CHU de Caen.
> Durée 2 heures
> Réservation obligatoire .
Départ de la mairie de Chaumont Chaumont 61230 Orne Normandie +33 6 69 42 10 78
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English : Petite randonnée
L’événement Petite randonnée Chaumont a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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