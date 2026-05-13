Petites brèves musicales, Palais des beaux-arts, Lille

Petites brèves musicales Samedi 23 mai, 20h30 Palais des beaux-arts Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Avec les classes de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional.

Le Conservatoire sort de ses murs et participe à la Nuit des musées, l’occasion pour les élèves de profiter d’une scène et d’un public locaux, et de partager leurs multiples talents.

Entre 20h30 et 23h – 15 minutes environ par formation.

Niveau -1 : Salle Le chevalier, la princesse et le dragon, art germanique 15e – 16e s

Niveau +1 : Grand Siècle, France XVIIe s.

Palais des beaux-arts Place de la République (Lille), 59000 Lille, France Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320067800 https://pba.lille.fr Les collections exceptionnelles du Palais des Beaux-Arts de Lille en font un musée de tout premier plan, en France et en Europe. De nombreux chefs-d’œuvre retracent un panorama complet de l’histoire de l’art, de l’Antiquité au XXe siècle. Parmi les points forts, citons la peinture flamande (Dirk Bouts, Rubens, Van Dyck), la Renaissance italienne (Donatello, dessins de Raphaël, etc.), la peinture espagnole (Goya, Greco) et l’art français du XIXe siècle (David, Delacroix, Monet, Rodin). Les plans-reliefs, maquettes des villes fortifiées construites sous Louis XIV, suscitent également la curiosité des visiteurs, venus parfois de loin pour voir ces objets uniques. De style néo-classique, le bâtiment joue aussi avec le contemporain en mariant la pierre, le béton et le verre. La programmation du musée est ouverte sur tous les champs artistiques et s’adresse à tous les publics (musique, danse, cinéma, théâtre, cultures urbaines…). En phase avec son temps et avec les attentes du visiteur d’aujourd’hui, le Palais des Beaux-Arts s’est lancé dans un vaste programme de transformations (2016 – 2020) qui renouvelle l’expérience de visite en offrant de nouveaux espaces de confort, de consultation et de médiation grâce notamment à des technologies innovantes.

Avec les classes de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional.

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