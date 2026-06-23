Petites histoires pour se faire peur (mais pas trop quand même) Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 31 octobre 2026.

Fantômes, sorcières, vampires et autres créatures fantastiques sont à l’honneur pour notre Graine de livres spéciale Halloween !

À travers une sélection de beaux albums jeunesse, les bibliothécaires invitent les enfants à découvrir des histoires qui font un peu peur… mais jamais trop. Car grandir, c’est aussi apprivoiser ses émotions, rire de ses frayeurs et découvrir que les monstres cachent parfois de drôles de surprises.

Dans une ambiance ludique et bienveillante, les tout-petits pourront écouter des récits adaptés à leur âge, jouer avec l’imaginaire et partager un moment de lecture en famille.

Et pour rendre la fête encore plus amusante, venez dans votre plus beau (ou plus terrifiant !) déguisement.

En accès libre, à partir de 2 ans.

Pour Halloween, le graine de livres bébés se transforme en petites histoires qui font peur. Mais pas trop quand même, car c’est toujours pour les petits !

Le samedi 31 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou auprès des bibliothécaires sur place.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T11:30:00+01:00

fin : 2026-10-31T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

