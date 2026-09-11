Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Petites lectures Mercredi 25 novembre, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation à partir du 3 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:00:00+01:00

Isabelle, Iris et Thibaut vous donnent rendez-vous pour un voyage au pays des histoires où leurs coups de coeur et leur imagination guideront chaque lecture.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Lecture par 3 conteurs