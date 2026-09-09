Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Petites lectures Mercredi 23 décembre, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Réservation à partir du 1er octobre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-23T10:30:00+01:00 – 2026-12-23T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-23T10:30:00+01:00 – 2026-12-23T11:00:00+01:00
Isabelle, Iris et Thibaut vous donnent rendez-vous pour un voyage au pays des histoires où leurs coups de coeur et leur imagination guideront chaque lecture.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Lecture d’histoire
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