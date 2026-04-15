Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 29 avril 2026.
Petites lectures Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde
Sur inscription, à partir du 1er avril
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Iris, Isabelle et Thibaut invitent les p’tites oreilles à un temps de lecture : au gré de leurs fantaisies et de leurs coups de cœur, ils feront découvrir à vos enfants des nouveautés, pépites ou autres trésors d’enfance !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Le temps d’une pause, venez partager un moment lecture avec vos enfants à la médiathèque Senghor de Saint-Médard-en-Jalles lecture jeunesse
Petites lectures @ Ville Saint-Médard
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